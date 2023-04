Gen. Skrzypczak: T-55 i T-62 na froncie? Byłbym ostrożny w prześmiewczych dyskusjach „ekspertów”, którzy nigdy w czołgu nie siedzieli

- Skłaniam się ku temu, żeby jednak zrobić taki worek, żeby wpuścić Rosjan i uderzyć skrzydłowo, rozbić te wojska, które atakują w Bachmucie. Jeżeli by się udało Ukraińcom okrążyć kilkanaście tysięcy żołnierzy w rejonie Donbasu, czyli Bachmut, Awdijiwka, Siewiersk i wziąć ich do niewoli, rozbić, zniszczyć, to podważy zdolności armii rosyjskiej do prowadzenia wojny w ogóle. To załamie ducha całkowicie - wieszczył generał. - Takich szukałbym spektakularnych wydarzeń. Niektórzy eksperci odwołują się do kontrofensywy ukraińskiej z września ubiegłego roku na kierunku charkowskim. Była, sukces, tylko co z tego sukcesu zostało? Rosjanie wszystkie ziemie, które wtedy utracili, odbili. Są pod Swatowem i Kupiańskiem. Czyli jaki był efekt tej afery kontrofensywy? Terytorialnie żaden. Wszystko Rosjanie odzyskali. Trzeba mierzyć i kalkulować cały czas - powiedział.

Według generała kierunek południowy kontrofensywy „jest kierunkiem nieuzasadnionym”. - Podejrzewam, że Ukraińcy będą szukali innego rozwiązania, ale to nie może być rozwiązanie takie, które uwikła ich w operację długą, wyczerpującą, bo ich na to nie stać - stwierdził.

- Rosjanie na pewno będą chcieli za wszelką cenę wciągnąć ich w jakiś obszar działania i przeciw uderzać swoimi dowodami operacyjnymi, które przygotowują. Proszę zauważyć, że na froncie południowym pojawiły się czołgi T-55 i czołgi T-62. Wszyscy je krytykują, ośmieszają itd. Ja jestem czołgistą, mam doświadczenie z użycia czołgów. Ja widziałem załogę czołgu, nie powiem jakiego, który został trafiony w wieżę pociskiem tępogłowicowym przeciwpancernym. Pancerz nie został spenetrowany, czyli ten pocisk nie przebił pancerza, ale widziałem jak załoga wypełzała z tego czołgu. Krew tym żołnierzom leciała uszami, oczami, ustami i wszystkim. Siła uderzenia jest tak ogromna, wstrząs jest tak ogromny, że to obezwładnia załogę, jeśli nie zabija. Ja byłbym więc bardzo ostrożny w tych śmiechach, prześmiewczych dyskusjach „ekspertów”, którzy nigdy w czołgu nie siedzieli, tylko bym pokazał im, jak wygląda załoga czołgu, po trafieniu takim pociskiem, który nie przebija pancerza, a druzgocze tę załogę całkowicie. Oni są niezdolni do niczego, oni już czołgistami nie będą. Widziałem też czołg, który wjechał na minę bojową T-62M z połową ładunku. Ten sam efekt. Załoga wypełza z czołgu, a krew leciała z wszystkiego, skąd tylko mogła lecieć. Bądźmy ostrożni i nie lekceważmy przeciwnika - przestrzegał były dowódca Wojsk Lądowych.

Generał zwrócił uwagę, że „Rosjanie w tej chwili przygotowują się do tego, co mogą chcieć zrobić Ukraińcy”. - Dla mnie największym niebezpieczeństwem w tym wszystkim, to nawet nie są te ich pozycje obronne, a odwody, które Rosjanie szykują. Bo jeżeli oni kierują czołgi T-55 i T-62 na pierwszą linię frontu jako punkty oporu ogniowego, to znaczy, że te czołgi, które idą z produkcji, trafiają do tych odwodów, które są na terenie Rosji, które są poza zasięgiem ognia, artylerii i lotnictwa uderzeniowego armii ukraińskiej, które Rosjanie formują, szkolą i przygotowują. Na co? Na swoją kontrofensywę przeciwko kontrofensywie ukraińskiej. I wydaje mi się, że Ukraińcy mają tego świadomość, stąd te kalkulacje i ta rozwaga wielka ukraińskich dowódców, żeby nie dać się wciągnąć w coś, co spowoduje katastrofę - podsumował Waldemar Skrzypczak.