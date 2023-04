Prezydent Brazylii: Trzeba dostosować ONZ do 2023 roku

- To zdarzyło się wcześniej na świecie i nie sądzę, że to w porządku, że nikt nie próbuje budować pokoju. Ja spróbuję. Wiem, że Brazylia nie należy do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale stali członkowie Rady nie dążą do pokoju. ONZ nadal utrzymuje strukturę polityczną ustanowioną w 1945 roku, ale ta geopolityka już dawno minęła - powiedział prezydent. - Musimy dostosować ONZ do 2023 roku - dodał.



Lula podkreślił, że Brazylia potępia rosyjski atak na Ukrainę.



- Rosjanie się mylą. Reszta z nas ma teraz wybór: albo podsycić wojnę, albo spróbować ją zakończyć - powiedział.

Przyznał, że nie wie, jak doprowadzić do porozumienia, ale zauważył, że w każdym przypadku trzeba zacząć od rozmowy.



- Obie strony chcą wygrać, ale wojna nie zawsze potrzebuje zwycięzcy. Przestań walczyć, dojdź do porozumienia i wróć do normalności - mówił brazyliski polityk, przypominając, że zakończenie II wojny światowej dowodzi możliwości doprowadzenia do takiego rozwiązania.



- Unia Europejska jest dowodem naszej zdolności i inteligencji jako istot ludzkich do wspólnej pracy. Rosja i Ukraina mogą to zrobić i zamierzam im pomóc - powiedział Lula.