Tajne dokumenty Pentagonu ujawniane niemal od początku inwazji Rosji na Ukrainę

Ale według "NYT" profil użytkownika pasujący do profilu Teixeiry zaczął publikować dokumenty wywiadowcze dotyczące działań wojennych Rosji w grupie zrzeszającej znacznie większą liczbę, bo 600 członków, już w lutym 2022 r., wkrótce po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.



Wpisy, które niedawno przejrzeli dziennikarze "The New York Timesa", pokazują, że dane wywiadowcze, które wyciekły do tej większej grupy, zawierały poufne informacje o ofiarach rosyjskich i ukraińskich, rosyjskich działaniach szpiegowskich i pomocy dla Ukrainy. Użytkownik twierdził, że publikuje informacje z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnej Agencji Wywiadowczej i innych agencji wywiadowczych.

Według dziennikarskich ustaleń, pierwszy wyciek miał miejsce mniej niż 48 godzin po inwazji Rosji na Ukrainę. Autor profilu pasującego do profilu Teixeiry pisze m.in., że widział raport Pentagonu o tym, że Rosja użyła do ataku jednej trzeciej swoich sił, w późniejszych postach wydaje się przewidywać rozwój sytuacji na froncie.

"Kilka "wielkich ”wiadomości” - napisał. „Może być planowane wycofanie wojsk na zachód od Kijowa”. Dwa dni później rosyjscy urzędnicy ogłosili, że wycofują się ze stolicy Ukrainy.

Niektóre posty zaczynały się od aktualizacji liczby ofiar. Ich autor informował także o priorytetowych celach Ukrainy i działaniach rosyjskich agencji wywiadowczych. Szczególnie interesował się publikowaniem informacji o tym, które kraje udzielają Ukrainie pomocy militarnej.

19 marca Texeira napisał, że "byłem bardzo szczęśliwy móc przez ostatni rok relacjonować to wydarzenie i dzielić się czymś, co niewielu ludzi widzi".