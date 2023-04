Słowacja przekazała Ukrainie 13 myśliwców MiG-29

Czytaj więcej Polityka Antyrządowy protest w Czechach. Demonstranci chcą pokoju na Ukrainie Tysiące Czechów wyszły na ulice Pragi, domagając się dymisji rządu obarczanego odpowiedzialnością za wysoką inflację i rosnące ceny energii.

We wrześniu Słowacja wycofała wszystkie swoje myśliwce MiG-29 ze służby w Siłach Powietrznych tego kraju. Od września przestrzeń powietrzną nad Słowacją zaczęły patrolować samoloty z Polski i Czech.

Wycofane ze służby w słowackich Siłach Powietrznych MiG-i mają zastąpić myśliwce F-16 - pierwsze maszyny tego typu Słowacja ma otrzymać w 2023 roku.



Myśliwce MiG-29 z Polski dla Ukrainy

Andrzej Duda mówił po raz pierwszy o gotowości Polski do wysłania poradzieckich myśliwców MiG-29 Ukrainie w rozmowie z CNN 8 marca. Premier Mateusz Morawiecki dopytywany potem o tę wypowiedź stwierdził, że Polska ma przekazać Ukrainie myśliwce w ciągu 4-6 tygodni.

- Chodzi o (samoloty) MiG-29, które wciąż są jeszcze samolotami czynnymi w obronie powietrznej naszego kraju. Rzeczywiście taka decyzja została podjęta na szczeblu władz państwowych. Można śmiało powiedzieć, że dosłownie w tym momencie wysyłamy te MiG-i na Ukrainę. My tych MiG-ów mamy jeszcze obecnie kilkanaście. To są MiG-i, które przejęliśmy na początku lat 90-tych po armii NRD. To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi - mówił 16 marca prezydent Duda w czasie konferencji prasowej z prezydentem Czech, Petrem Pavelem. - W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są serwisowane, przygotowywane - dodał nie wymieniając jednak dokładnej liczby samolotów MiG-29, które Polska przekaże Ukrainie.