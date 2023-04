Strategiczne bombowce USA wzięły udział w ćwiczeniach z koreańskimi F-35

Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski stwierdził na antenie Radia Plus, że wzrost nakładów na oświatę to wielki sukces. - Chodziłem do takiej szkoły, gdzie brakowało w sposób permanentny chociażby papieru toaletowego (...) dyrektorzy mówili, że niestety, ale organ prowadzący nie ma pieniędzy. To się absolutnie zmieniło - powiedział.