Rosjanie niemal zestrzelili brytyjski samolot w pobliżu Ukrainy

Do zestrzelenia brytyjskiego samolotu mogło dojść 29 września u wybrzeży okupowanego Krymu.

Dokument, jeden z kilkudziesięciu w zbiorze wyciekłych tajnych materiałów Pentagonu, które doprowadziły do rozpoczęcia dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości, odnosi się do incydentu jako "near-shoot down of UK RJ", co jest odniesieniem do samolotów rozpoznawczych RC-135. Samolot ten służy do zbierania transmisji radiowych i innych wiadomości elektronicznych.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace ujawnił incydent w Izbie Gmin w październiku, mówiąc, że dwa rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły RC-135 w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym, lecąc "lekkomyślnie", przy czym jeden zbliżył się na odległość pięciu metrów do brytyjskiego samolotu.