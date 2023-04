Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 407 24 lutego 2022 roku Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. 6 kwietnia dwudniową wizytę w Turcji rozpoczyna Siergiej Ławrow - szef rosyjskiej dyplomacji ma rozmawiać z szefem MSZ Turcji o "sposobach pokojowego rozwiązania" wojny na Ukrainie.

- Rozmowa wyglądała mniej więcej tak: witam, czy mógłby pan przyjść jutro pod nasz adres, musimy pana przesłuchać, dlaczego niedawno wyjechał pan za granicę - powiedział jeden z rozmówców niezależnego serwisu Ważnyje istorii.

Według mężczyzny, jest on zdolny do służby bez ograniczeń (kategoria "A" na legitymacji wojskowej) i ukończył jedno szkolenie wojskowe ze stopniem "porucznika rezerwy". W pierwszym dniu ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina mobilizacji, 21 września, wyjechał z Rosji na zaplanowany urlop, z którego postanowił nie wracać. Po wygaśnięciu wizy turystycznej mężczyzna przeniósł się do jednego z krajów WNP, a do Rosji wrócił miesiąc temu.

Podobne telefony otrzymało kilku innych mężczyzn zameldowanych w obwodzie omskim, którzy wyjechali podczas mobilizacji. Ich również poproszono o zgłoszenie się do lokalnego przedstawicielstwa FSB. - Oczywiście nikt nie poszedł na przesłuchanie - powiedział rozmówca.

- Nie ma żadnej innej możliwości niż kontynuowanie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.) - mówił w czasie spotkania z dziennikarzami rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Oficer FSB, który prowadził rozmowę, potwierdził informacje o wzywaniu na przesłuchania obywateli, którzy wyjechali za granicę. To zwykłe przesłuchanie. Nawet nie przesłuchanie. Porozmawiamy, sporządzimy protokół przesłuchania i można spokojnie wrócić do domu. Takie jest nasze zadanie - wyjaśnił.

W lutym wyszło na jaw, że Ministerstwo Obrony zakończyło tworzenie testowej wersji bazy danych o poborowych wojskowych, która pozwoliłaby na szybkie zamykanie granic dla rezerwistów, a także wyszukiwanie zmobilizowanych za pomocą kamer miejskich.

Stworzenia takiego systemu domagał się w listopadzie Władimir Putin. Wówczas mobilizacja, według samego prezydenta, zakończyła się, ale nigdy nie podpisał on dekretu o jej zakończeniu.

Również władze postanowiły zainstalować system rozpoznawania twarzy przy wyjeździe z Rosji. Specjalne kamery pojawią się na granicach z Chinami, Polską, Litwą i Kazachstanem.