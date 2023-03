Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 390 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Rosja poniesie odpowiedzialność za każdy atak na Ukrainę, za każde zniszczone życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

W liście opublikowanym w poniedziałek przez biuro prasowe Wagnera, Prigożyn stwierdził, że „atak na dużą skalę” ukraińskich obrońców planowany jest na koniec marca lub początek kwietnia.

Prigożyn zwrócił się do Szojgu z apelem o „podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapobiec odcięciu prywatnej firmy wojskowej Wagner od głównych sił armii rosyjskiej, co doprowadzi do negatywnych konsekwencji” dla Rosji w kontekście tzw. „specjalnej operacji wojskowej”, jak w rosyjskiej nowomowie propagandowej mówi się o inwazji Rosji na Ukrainę.

List jest pierwszym przypadkiem opublikowania przez Prigożyna takiej korespondencji z ministrem obrony, choć już wcześniej „kucharz Putina” wielokrotnie krytykował ministra za sposób prowadzenie wojny - zauważa Reuters.

Prigożyn, który nie zdradził, skąd wie o planach Ukrainy, dodał, że przedstawi również własne propozycje dotyczące przeciwdziałania spodziewanej ukraińskiej ofensywie. Zadeklarował też w liście, że wagnerowcy kontrolują obecnie 70 proc. terytorium Bachmutu i „kontynuują ofensywę”.