Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 390 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Rosja poniesie odpowiedzialność za każdy atak na Ukrainę, za każde zniszczone życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

"Formuła skutecznej realizacji chińskiego 'planu pokojowego'. Pierwszym i głównym punktem jest kapitulacja lub wycofanie rosyjskich wojsk okupacyjnych z terytorium Ukrainy zgodnie z normami prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych. W celu przywrócenia suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej" - przekazał Daniłow.

W poniedziałek Xi Jinping udał się do Rosji z wizytą państwową, która będzie jego pierwszą podróżą zagraniczną od czasu ponownego wyboru na trzecią kadencję jako szefa państwa.

Dziennik "Financial Times" informował, że Xi po wizycie w Moskwie zamierza zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego. Byłaby to pierwsza rozmowa przywódców Chin i Ukrainy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Dzień po rocznicy inwazji Zełenski powiedział, że chciałby odbyć dwustronne spotkanie z chińskim przywódcą.

Chińskie MSZ opublikowało tzw. "plan pokojowy" ze swoimi pomysłami na rozwiązanie wojny Rosji z Ukrainą. Dokument składa się z 12 punktów. Zełenski nie uważa propozycji Chin dotyczących rozwiązania wojny na Ukrainie za plan pokojowy, ale widzi w tej inicjatywie pozytywy.