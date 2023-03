Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 386 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Okupacyjne władze Krymu informują o budowie linii obronnych na okupowanym przez Rosję półwyspie.

POLITICO dotarło do danych celnych i handlowych, które wskazują, że do Rosji trafiło z Chin tysiąc karabinów szturmowych, części do dronów i kamizelki kuloodporne.



China North Industries Group Corporation Limited, jeden z największych państwowych dostawców broni, w czerwcu 2022 r. wysłał karabiny do rosyjskiej formy Techcrim, która prowadzi również interesy z rosyjskim wojskiem. Zgłoszono, że karabiny CQ-A, wzorowane na M16, ale oznaczone w danych jako „cywilne karabiny myśliwskie”, są używane przez policję paramilitarną w Chinach oraz siły zbrojne od Filipin po Sudan Południowy i Paragwaj.

Według uzyskanych informacji rosyjskie podmioty otrzymały również 12 dostaw części do dronów od chińskich firm i ponad 12 ton chińskich kamizelek kuloodpornych, wysłanych przez Turcję pod koniec 2022 roku.

W listopadzie i grudniu firma Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., znana również jako DJI, wysłała części do dronów — takie jak baterie i aparaty — do małego rosyjskiego dystrybutora, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jest to pierwsze potwierdzenie, że Chiny wysyłają karabiny i kamizelki kuloodporne do Rosji, i pokazuje, że drony i części do dronów są nadal wysyłane, pomimo zapewnień, że Pekin nie wysyła Rosji broni do użycia w wojnie z Ukrainą.



Obecnie nie jest jasne, czy Rosja używa któregokolwiek ze wspomnianych karabinów - firma Techcrim nie odpowiedziała na e-mailową prośbę o komentarz. Ale drony firmy DJI są zauważane na froncie ukraińsko-rosyjskim od miesięcy.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA nie skomentowała tych informacji. Ambasada Chin w Waszyngtonie poinformowała w oświadczeniu, że Pekin jest „zaangażowany w promowanie rozmów pokojowych” na Ukrainie.

Zapytany o ustalenia w danych uzyskanych przez POLITICO ambasador RP przy UE Andrzej Sadoś powiedział, że „ze względu na potencjalne bardzo poważne konsekwencje takie informacje powinny być niezwłocznie weryfikowane”.

Chociaż zachodnie sankcje utrudniły Moskwie import wielu towarów, od mikroczipów po gaz łzawiący, Rosja nadal może kupować materiały wspierające jej wysiłki wojenne od „przyjaznych” krajów, które nie przestrzegają obostrzeń Zachodu, takich jak Chiny czy kraje Zatoki Perskiej.

„Niektóre produkty komercyjne, takie jak drony, a nawet mikroczipy, można dostosować. Mogą przekształcić się z prostego, nieszkodliwego produktu cywilnego w śmiercionośny produkt wojskowy” – powiedział Sam Bendett, adiunkt w Center of Naval Analyzes Russia Studies w Waszyngtonie, zauważając, że produkty podwójnego zastosowania mogą pomóc Rosji w postępach na polu bitwy.

Eksperci twierdzą, że trudno jest ustalić, czy produkty podwójnego zastosowania wysyłane z Chin są sprzedawane nabywcom, którzy zamierzają wykorzystać technologię do celów cywilnych, czy wojskowych.

Dla przykładu - według danych celnych ImportGenius w grudniu ubiegłego roku Rosji udało się zaimportować ponad 800 ton kamizelek kuloodpornych o wartości około 10 milionów dolarów. Kamizelki kuloodporne zostały wyprodukowane przez turecką firmę Ariteks iw większości zostały sprowadzone prosto z Turcji, choć część przesyłek dotarła do Rosji przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rosja sprowadziła również kamizelki kuloodporne z chińskiej firmy Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Rosyjska państwowa firma obronna Rosoboronexport importowała od 2022 r. mikroczipy, urządzenia termowizyjne i części zamienne, takie jak silnik turbiny gazowej, z różnych krajów, od Chin po Serbię i Mjanmę.

Produkty podwójnego zastosowania mogą również być dla Chin sposobem na ciche zwiększenie pomocy dla Moskwy, przy jednoczesnym uniknięciu represji, którymi w ostatnich tygodniach Waszyngton i UE groziły Pekinowi w przypadku wysyłania broni do Rosji.