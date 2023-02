Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 370 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ponawia apel o nowoczesne samoloty bojowe dla Ukrainy.

W materiale udostępnionym przez dziennikarza BBC Francisa Scarra, Skabiejewa mówi panelistom w rosyjskiej telewizji państwowej, że bitwa na Ukrainie to wojna o „przetrwanie Rosji” i „nikt nie planuje się poddać”.

Propagandystka zapewnia, że każdy, kto odczuwa "dreszcze słysząc, że strona rosyjska wzywa do rozmów pokojowych", bo chce zrezygnować z celów "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosja nazywa swoją inwazję na Ukrainę i karze więzieniem stosowanie wszelkich innych definicji swojej brutalnej wojny - red.), musi wiedzieć, że te cele zostaną osiągnięte.

- Nikt nie mówi o poddaniu się czy - broń Boże - wycofaniu. Jeśli chcecie usiąść do stołu negocjacyjnego, możemy dojść do porozumienia pokojowo - mówiła Skabiejewa. - Jeśli nie chcecie, zmusimy was orężem do wprowadzenia w życie naszej rosyjskiej konstytucji.