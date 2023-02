Hołownia: To nie Obajtek zrezygnował z rosyjskiej ropy, tylko rosyjska ropa zrezygnowała z Obajtka

Do końca roku Polska i Niemcy miały przestać importować rosyjską ropę. Niemcy przestali, my importujemy. To nie Obajtek zrezygnował z rosyjskiej ropy, tylko rosyjska ropa zrezygnowała z Obajtka – powiedział TVN24 Szymon Hołownia.