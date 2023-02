BIS: banki centralne muszą zrobić co trzeba w walce z inflacją

Banki centralne na świecie muszą zrobić co do nich należy w opanowaniu inflacji - stwierdził Bank Rozliczeń Międzynarodowych BIS. Wezwał je, by nie popełniły błędów z lat 70., gdy za wcześnie ogłosiły zwycięstwo.