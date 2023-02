- Był więzień, 18-letni chłopak. Najpierw dostał postrzał w nogę. Potem obcięto mu uszy. Potem przyznał się do wszystkiego i go zabili - mówi do swojej matki 19-letni żołnierz z Rosji, opisując działania wojsk rosyjskich na Ukrainie. Nagraniem rozmowy dysponuje agencja AP.