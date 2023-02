Rząd USA szacuje, że od początku inwazji prywatna firma wojskowa Wagner Group straciła ponad 30 000 najemników, w tym około 9 000 zabitych.

Reklama

- Około połowa z tych 9 000 osób została zabita od połowy grudnia - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby. A około 90% zabitych w grudniu pochodziło z rosyjskich więzień.

- Traktują swoich rekrutów, w większości skazańców, jak mięso armatnie, wrzucając ich tutaj do maszynki do mięsa w nieludzki sposób, bez namysłu – powiedział Kirby. - Ludzi, których właśnie wyrwali z więzień i rzucili na pole bitwy bez wyszkolenia, bez wyposażenia, bez dowództwa organizacyjnego, po prostu do walki.

Niedawno Wagner poniósł ciężkie straty w intensywnych walkach o miasto Bachmut na wschodzie Ukrainy. Kirby powiedział, że Rosja osiągnęła „stopniowe zyski” w mieście i wokół niego, gdy walki nasiliły się w ciągu ostatnich kilku dni. Powiedział, że Stany Zjednoczone nie mogą przewidzieć, czy Rosja się przebije.

Reklama

Nawet jeśli tak się stanie, powiedział Kirby, to miasto „nie ma prawdziwej wartości strategicznej”, ponieważ Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina utrzyma silne linie obronne w szerszym regionie Donbasu.