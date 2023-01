Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 330 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że liczba ostrzałów i ataków Rosjan w Donbasie rośnie.

Haubice kalibru 155 mm Archer są w wyposażeniu szwedzkiej armii od 2011 roku. To haubice szwedzkiej produkcji, które dotychczas znajdowały się w wyposażeniu wyłącznie szwedzkiej armii.

Początkowo w haubice miała być wyposażona również armia Norwegii, ale ostatecznie Oslo wycofało się z tego programu.



Haubice Archer pozwalają razić cele na odległość 30-50 km, w zależności od rodzaju pocisku.

Szwecja wyśle też 50 wozów bojowych CV90 Ukrainie.

CV90 to szwedzkie wozy bojowe, produkowane od 1991 roku. Podstawowy wariant tego pojazdu uzbrojony jest w armatę Boforsa kal. 40 mm, ale istnieje też wersja uzbrojona w działo kal. 105 mm i 120 mm. która jest w praktyce lekkim czołgiem.

Już 9 stycznia premier Kirstersson zapowiadał, że Kijów otrzyma haubice Archer od Szwecji dodając, że artyleria będzie tym, na czym Szwecja skupi się jeśli chodzi o pomoc wojskową dla Ukrainy.



W najbliższych dniach pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy mają też ogłosić USA - nieoficjalnie wiadomo już, że w skład pakietu wejdą zarówno gąsienicowe wozy bojowe Bradley, jak i kołowe transportery opancerzone Stryker.

Szwecja wraz z Finlandią w maju 2022 roku formalnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie do NATO, w związku ze zmianą sytuacji geopolitycznej po inwazji Rosji na Ukrainę. Obecnie przyjęcie tych krajów do NATO blokuje sprzeciw Turcji, która domaga się, by oba kraje nordyckie wydały jej aktywistów tureckich i kurdyjskich, których Ankara uważa za terrorystów.