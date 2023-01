Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 325 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że bitwa o Sołedar nadal trwa.

Wcześniej rzecznik brytyjskiego premiera, Rishi Sunaka oświadczył, że Sunak, w czasie rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim, zapowiedział przekazanie Ukrainie czołgów Challenger II oraz kolejnych wyrzutni rakiet.

Challenger II to czołg podstawowy produkcji brytyjskiej pochodzący z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Należy do trzeciej generacji czołgów. Do służby w brytyjskiej armii zaczął wchodzić w 1994 roku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski chce lecieć do Nowego Jorku, przemówić na forum ONZ Prezydent Wołodymyr Zełenski zamierza odwiedzić siedzibę ONZ w Nowym Jorku i wystąpić na forum Zgromadzenia Ogólnego w przededniu rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, 23 lutego - zapowiedziała wiceszefowa MSZ Ukrainy, Emine Dżaparowa.

Według brytyjskich mediów Londyn przekaże Ukrainie 12 czołgów Challenger II - czyli tyle, ile potrzeba do wyposażenia kompanii czołgów.



Healey wezwał jednocześnie brytyjski rząd, by ten - oprócz ogłaszanych ad hoc pakietów pomocy dla Ukrainy - przedstawił plan militarnego, gospodarczego i dyplomatycznego wsparcia Ukrainy w całym 2023 roku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wielka Brytania wyśle czołgi Challenger II Ukrainie Premier Rishi Sunak chce wysłać kompanię czołgów Challenger II na Ukrainę przed rozpoczęciem wiosennej ofensywy - poinformował tabloid "The Sun". Informację, o przekazaniu tych czołgów Ukrainie potwierdził rzecznik brytyjskiego premiera.

- Wraz ze zbliżającą się rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pomogłoby to zapewnić Ukraińców, że Wielka Brytania będzie stać przy nich tak długo, jak trzeba i byłoby sygnałem dla Władimira Putina, że sprawy mogą przybrać jeszcze gorszy, a nie lepszy obrót dla Rosji - stwierdził.