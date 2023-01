Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 314 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosjanie zamierzają prowadzić długotrwałe ataki na cele na Ukrainie z użyciem dronów-kamikadze.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji, gen. Igor Konaszenkow, w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że w ataku na szkołę w Makiejewce zginęło 63 żołnierzy. Budynek miał zostać ostrzelany przy użyciu wyrzutni rakiet HIMARS - na tymczasowe koszary miały spaść dwie rakiety (dwie inne zostały zestrzelone - podają Rosjanie).

Rosyjscy blogerzy wojskowi twierdzą, że do masakry w Makiejewce doszło w dużej mierze dlatego, że w budynku, w którym skoszarowano żołnierzy, znalazł się też skład amunicji - pomimo że rosyjskie dowództwo wiedziało, że Makiejewka znajduje się w zasięgu ukraińskich wojsk rakietowych.

Według nieoficjalnych doniesień strony ukraińskiej w ataku na Makiejewkę mogło zginąć nawet 400 żołnierzy.

ISW w swojej analizie zwraca uwagę, że atak ściągnął na rosyjskie dowództwo wojskowe dużą falę krytyki w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. "Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy podał 1 stycznia, że w ataku zginęło 400 zmobilizowanych rezerwistów, a 300 zostało rannych" - odnotowuje think tank. ISW podaje, że zaatakowanym obiektem była Szkoła Zawodowa nr 19, znajdująca się mniej niż 13 km od linii frontu.

"Rosyjskie źródła podają, że w momencie uderzenia w szkole znajdowało się 600 żołnierzy z pułku złożonego ze zmobilizowanych rezerwistów. Rosyjscy blogerzy wojskowi piszą o ok. 110 zabitych i ponad 100 rannych" - czytamy w analizie.

ISW pisze następnie, że rosyjski resort obrony będzie starał się zapewne zrzucić winę za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa operacyjnego na władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i zmobilizowanych rezerwistów.

"Funkcjonariusze Donieckiej Republiki Ludowej (samozwańcza, separatystyczna republika istniejąca na terenie ukraińskiego Donbasu - red.) w rozmowach z rosyjskimi serwisami informacyjnymi twierdzą, że atak na koszary w Makiejewce miał miejsce, gdy rosyjscy żołnierze naruszyli reguły bezpieczeństwa operacyjnego, co pozwoliło ukraińskim siłom przeprowadzić precyzyjne uderzenie na koszary" - czytamy w analizie. Jak dodaje ISW oskarżenia te pojawiają się też w prokremlowskich mediach i we wpisach blogerów wojskowych, którzy zwracają uwagę, że rosyjskie siły nie powinny bagatelizować zdolności ukraińskich do wykorzystania słabości w zakresie procedur bezpieczeństwa operacyjnego w rosyjskiej armii i "apelują do Kremla, by ten wprowadził bardziej surowe wytyczne w kwestii użycia telefonów komórkowych przez żołnierzy".

"Niektórzy przedstawiciele DRL wzywają też do ukarania urzędnika, który zdecydował o wykorzystaniu szkoły (w charakterze koszar)" - podkreśla ISW.