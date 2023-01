Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 313 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. W czasie nocnego ataku Rosjan na Kijów uszkodzony został jeden z budynków mieszkalnych. Ranny został 19-letni mieszkaniec stolicy Ukrainy.

Były generał NATO Hans-Lothar Domröse spodziewa się zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie jeszcze w tym roku.

Reklama

- W ciągu 2023 roku będziemy mieli zawarcie rozejmu - powiedział. Według generała, zarówno Ukraina, jak i Rosja w najbliższych miesiącach przeprowadzą nowe ofensywy, aby nadal próbować osiągnąć swoje cele militarne, ale do zawieszenia broni dojdzie na początku lata, ponieważ obie strony zdadzą sobie do tego czasu sprawę, że dalsze walki nie mają sensu, bo nie prowadzą do zdobycia nowych terytoriów.

- To będzie moment na wynegocjowanie zawieszenia broni. Pozostanie jedynie możliwość zawarcia porozumienia, które zadowoli obie strony - uważa Domröse.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjskie ataki rakietowe nie wpłynęły na postawę Ukraińców. Nie chcą ustępstw Z przeprowadzonego na Ukrainie sondażu wynika, że prowadzone przez Rosjan ataki rakietowe na obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną nie wpływają na opinie obywateli. Większość sprzeciwia się ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji.

Reklama

Za jeden z takich kompromisów generał uważa odmowę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego natychmiastowego zwrotu Krymu i innych terytoriów okupowanych przez Rosję pod kontrolę Kijowa. Domröse uważa, że strony mogą się zgodzić na okres przejściowy wynoszący np. 50 lat, tak jak to miało miejsce w przypadku powrotu Hongkongu pod kontrolę Chin.

Andras Racs, ekspert ds. Rosji i kwestii bezpieczeństwa w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, również przewiduje, że rozmowy między Ukrainą a Rosją w nadchodzącym lecie doprowadzą do porozumienia o zawieszeniu broni do końca roku. Prawdopodobieństwo tej perspektywy tłumaczył tym, że w 2024 roku odbędą się rosyjskie wybory prezydenckie i jest mało prawdopodobne, by Rosja prowadziła intensywną wojnę w okresie poprzedzającym te wybory i w ich trakcie.