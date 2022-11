Problem jest większy w regionach okupowanych przez Rosję, gdzie jedna na trzy osoby nie jest w stanie uzyskać potrzebnych leków - powiedział Habicht na poniedziałkowej konferencji w Kijowie.

Reklama

Przedstawiciel WHO podkreślił, że zbliżająca się zima, która dotarła już do niektórych regionów kraju, będzie stanowić ogromne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej.

- Ciągłe ataki na infrastrukturę zdrowotną na Ukrainie wpłynęły również na dostępność do usług medycznych, takich jak leki, szczepionki przeciw Covid-19 i maszyny w szpitalnych oddziałach intensywnej opieki - powiedział Habicht.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina ewakuuje cywilów z wyzwolonych terenów. Obawa przed zimą Ukraina zamierza ewakuować ludność cywilną z niedawno wyzwolonych obszarów obwodu chersońskiego i mikołajowskiego, w obawie, że zniszczenia infrastruktury spowodowane wojną są zbyt poważne, aby ludzie mogli przetrwać zimę.

Reklama

- Powiedziałbym, że przy uszkodzeniu lub zniszczeniu 50 proc. cywilnej infrastruktury energetycznej w momencie, gdy nadchodzi sroga zima, w której temperatury mogą spaść do minus 20 stopni, należy uznać to za największy atak na opiekę zdrowotną na ziemi europejskiej od czasów II wojny światowej - powiedział na tym samym briefingu dyrektor regionalny WHO w Europie Hans Kluge.

Według najnowszych danych WHO, od rozpoczęcia wojny w lutym, zweryfikowano do tej pory około 703 ataki na placówki służby zdrowia na Ukrainie.