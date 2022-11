- Nie może być tak, że jakiś urzędniczyna z Brukseli będzie polskich premierów czy ministrów odpytywał, jakie my ustawy przyjmujemy. Co to w ogóle jest? - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski. Odnosząc się do negocjacji z UE ws. KPO poseł Solidarnej Polski przekonywał, że Polska powinna "wywrócić stolik" i pozbyć się tzw. kamieni milowych.