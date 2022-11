W graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim „wagnerowcy” werbują robotników lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych. Sztab Generalny armii ukraińskiej twierdził, że porozumienie zawarto m.in. z dyrekcją Oskolskiego kombinatu elektrometalurgicznego. Na odpowiednie przeszkolenie wydelegowano tam wszystkich robotników w wieku poborowym, potrwają miesiąc. Rekrutów podzielą na cztery grupy, po kolei będą trafiać do bazy szkoleniowej „Wagnera” by nie zakłócić pracy zakładu. Szkolenia będą odpłatne, a po ich zakończeniu pracownicy fabryki będą mieli wybór – podpisać kontrakt z „Wagnerem” czy wrócić do pracy. W lipcu rosyjskie media informowały, że średnie wynagrodzenie najemników wynosi 240 tys. rubli (równowartość 18 tys. złotych), tymczasem średnia krajowa w Rosji w sierpniu wynosiła 59 tys. rubli (około 4,4 tys. złotych).

Związany z Kremlem biznesmen Jewgienij Prigożyn (nazywany „kucharzem Putina”, bo wcześniej świadczył usługi cateringowe dla Kremla) zasłynął z tego, że osobiście objechał niemal wszystkie kolonie karne i werbował na wojnę więźniów. W sieci krążą nawet nagrania, na których Prigożyn ostrzega więźniów, że jak podpiszą kontrakt, to m.in. nie mogą trafić do niewoli (muszą popełnić samobójstwo), nie mogą się wycofać przed czasem (kontrakt na pół roku), nie mogą spożywać alkoholu i narkotyków. Obrońcy praw człowieka szacują, że w grupie Wagnera dokonano już co najmniej 40 egzekucji we własnych szeregach za różnego rodzaju „przewinienia”. Niedawno w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak byłego więźnia Jewgienija Nużyna zabijają młotem. Mężczyzna podpisał kontrakt z „Wagnerem”, następnie trafił do ukraińskiej niewoli gdzie udzielił wywiadu jednemu z lokalnych dziennikarzy. Jak trafiał z powrotem do Rosjan? W Kijowie twierdzą, że na własne życzenie został przekazany w ramach wymiany jeńców. - Psu – psia śmierć – komentował Prigożyn. Podobnie dokonywali takich egzekucji również w Syrii, Libii i Republice Środkowoafrykańskiej.

Ambicje byłego „kucharza Putina” wykraczają daleko poza wojnę przeciwko Ukrainie. Często zabiera głos w sprawach politycznych, krytykuje rosyjskie elity polityczne (oprócz Putina) i oligarchów. Zawiadomił nawet FSB i Prokuraturę Generalną, że gubernator Petersburga Aleksandr Biegłow dopuścił się „zdrady państwa”. Od dawna toczy wojnę z włodarzem północnej stolicy Rosji. Kilka dni temu hucznie otworzył swój „Wagner Centrum” w Petersburgu. Chodzi ogromy budynek składający się z dwóch połączonych ze sobą szklanych wież (jedna ma 16 pięter, druga – 23). Miejscowy nadzór budowlany długo nie wydawał pozwolenia na użytkowanie budynku. Oficjalnie został dopuszczony do użytku w piątek. Rosyjscy komentatorzy wskazują, że konflikt Prigożyna z gubernatorem jednego z dwóch najważniejszych miast Rosji dotyczy m.in. wpływów politycznych i biznesowych w regionie.

Znany niezależny rosyjski portal Meduza przekonuje, że szef grupy Wagnera planuje założenie w Rosji „ruchu konserwatywnego”, który w konsekwencji może stać podłożem do utworzenia partii politycznej. Powołując się na źródła na Kremlu portal twierdzi, że hasłem nowego ruchu będzie „patriotyzm i państwowość”. Zajmie się m.in. krytyką urzędników i biznesmenów. - Prigożyn szybko łapie, szybko się uczy. Może się reprezentować jako człowiek z narodu, który potrzebuje równości – mówi jeden z rozmówców portalu Meduza. Rosyjskie media twierdzą, że wspierają Prigożyna bracia Kowalczukowie, rosyjscy biznesmeni od lat blisko związani z Putinem.