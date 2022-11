Jarosław Kaczyński: „Nie jestem zwolennikiem powrotu do rodziny tradycyjno-patriarchalnej, z niepracującą żoną otoczoną masą dzieci. To nie jest model możliwy do zaproponowania współczesnemu społeczeństwu. Szczególnie w Polsce, gdzie co drugi mężczyzna jest mizernym pijaczyną i stawianie na niego jest nierokującym przedsięwzięciem”.