Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 260 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden oświadczył, że USA pomagając Ukrainie "nie wystawia czeku in blanco".

Wcześniej władze Rosji podawały, że w ramach mobilizacji udało im się powołać pod broń ponad 300 tys. osób.



Jednak Maliar przekonuje, że Rosjanie nie osiągnęli tej liczby zmobilizowanych i dlatego - mimo ogłoszenia zakończenia częściowej mobilizacji przez władze w Moskwie - w rzeczywistości proces mobilizacji nadal trwa.

- Według informacji, które mamy, do pierwszej dekady listopada ponad 270 tys. z 300 tys. osób zostało zmobilizowanych - mówi wiceminister obrony Ukrainy.



Zdaniem Maliar Rosjanie mają nadal problem z liczbą koszar, w których mogliby zakwaterować zmobilizowanych, a także z zapewnieniem im sprzętu i szkolenia oraz instruktorów wojskowych, którzy mogliby takie szkolenie przeprowadzić.

Rosjanie mają nadal problem z liczbą koszar, w których mogliby zakwaterować zmobilizowanych

Wiceminister obrony Ukrainy oskarża Rosjan o to, że ci w obwodzie chersońskim umieszczają artylerię między budynkami mieszkalnymi i niszczą prywatne nieruchomości w związku z tworzeniem fortyfikacji. - To zmusza mieszkańców do porzucania swoich domów - mówi.