Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 258 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Korea Północna oświadczyła, że nie dostarcza i nie zamierza dostarczać broni Rosji.

Słowa te padły po zeszłotygodniowej wypowiedzi Xi, gdy wezwał on do szybszego rozwoju militarnego, usamodzielnienia się Chin w kwestii technologii wojskowej oraz do obrony Chin za granicą.

Zapowiedzi te budzą obawy o możliwość przeprowadzenia inwazji tego kraju na Tajwan, który przez Pekin uważany jest za część Chin.

Chiny, które mają drugą co do wielkości gospodarkę i armię na świecie, wielokrotnie groziły, że w razie potrzeby siłą zaanektują Tajwan.

W zeszłym miesiącu Chińska Partia Komunistyczna dodała do swojej konstytucji frazę o „zdecydowanym sprzeciwianiu się” niepodległości Tajwanu oraz o „zdecydowanej realizacji polityki 'jednego kraju, dwóch systemów'”, według której planuje się rządzić wyspą w przyszłości .

Gdyby Chiny zaatakowały Tajwan, konflikt prawie na pewno przyciągnąłby Stany Zjednoczone, które dostarczają Tajwanowi broń.

Waszyngton odpowiedział na groźby Chin o zaatakowaniu Tajwanu, ogłaszając, że rozmieszczą bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej w Australii – w celu „ostrzeżenia” Chin przed „najgorszą wojną we współczesnej historii”.

Tymczasem w konflikcie ukraińsko-rosyjskim Chony opowiadają się przeciwko nakładaniu sankcji na Rosję, ale podkreślają, że pokój powinno się wypracować metodami wyłącznie dyplomatycznymi.