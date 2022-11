Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 258 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Korea Północna oświadczyła, że nie dostarcza i nie zamierza dostarczać broni Rosji.

Rudenko przekonywał, że aby doszło do negocjacji wystarczy "dobra wola" Kijowa.



- Ukraina przyjęła przepisy, które zakazują prowadzenia rozmów pokojowych z Rosją - podkreślił wiceszef MSZ Rosji (chodzi prawdopodobnie o dekret wydany przez prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który wyklucza możliwość negocjacji z udziałem Władimira Putina, ale nie wyklucza rozmów z Rosją w ogóle - red.).

- To ich wybór, my zawsze deklarowaliśmy gotowość do negocjacji, które zostały przerwane, nie z naszej winy - przekonywał Rudenko.

Rosja nie podjęła jeszcze decyzji ws. tego czy przedłużyć okres obowiązywania tzw. porozumienia zbożowego

- Z naszej strony, nie ma żadnych warunków wstępnych, z wyjątkiem głównego warunku: niech Ukraina okaże dobrą wolę - podsumował.

Słowa Rudenki padły po tym, jak w weekend "Washington Post" opublikował informację, że USA skłaniają Ukrainę, by ta wyraziła otwartość na negocjacje z Rosją.

Rudenko mówił też, że Rosja nie podjęła jeszcze decyzji ws. tego czy przedłużyć okres obowiązywania tzw. porozumienia zbożowego, na mocy którego po 22 lipca z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, drogą morską, eksportowane jest zboże i produkty żywnościowe.



- Wciąż mamy czas, aby przyjrzeć się, jak to porozumienie jest wdrażane, po powrocie przez nas do udziału w nim (Rosja na kilka dni zawiesiła udział w porozumieniu po ataku na rosyjskie okręty w rejonie portu w okupowanym Sewastopolu). Będziemy się przyglądać, jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, jak rosyjska część porozumienia jest wdrażana, ONZ jest odpowiedzialne za rozwiązanie tych problemów - przekonywał wiceszef MSZ.



- Wszystkie czynniki muszą być wzięte pod uwagę, gdy będziemy podejmowali ostateczną decyzję (ws. przedłużenia porozumienia - red.) - zakończył Rudenko.