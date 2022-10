Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 243 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję, że ta przygotowała prowokację, o którą teraz oskarża Ukrainę.

Nancy Pelosi, przebywająca z wizytą w Chorwacji, podkreśliła na wspólnej konferencji prasowej z premierem Andrejem Plenkoviciem, że poparcie dla pomocy dla Ukrainy jest "dwupartyjne i dwuizbowe".

Pelosi odrzuciła zapowiedzi Kevina McCarthy'ego, republikanina z Izby Reprezentantów, że jeśli jego ugrupowanie wygra w listopadowych wyborach śródokresowych, ograniczy pomoc dla Ukrainy.

- Poparcie dla Ukrainy jest dwupartyjne, dwuizbowe, to znaczy w Izbie i Senacie, i zaczyna się w Białym Domu z naszym prezydentem - powiedziała Pelosi.



Przewodnicząca Izby Reprezentantów odrzuciła też sugestie rządu, że stany Zjednoczone dały Ukrainie czek in blanco na pomoc militarną i humanitarną.

Kilka dni temu prezydent Joe Biden wprost wyraził zaniepokojenie losem dalszej pomocy dla walczącej Ukrainy w przypadku zwycięstwa Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów.



- Ci faceci tego nie rozumieją. Jest dużo poważniejsze niż Ukraina – to Europa Wschodnia. To NATO. To prawdziwe, poważne konsekwencje. Nie mają wyczucia amerykańskiej polityki zagranicznej - mówił prezydent USA.