Obradować będzie na ten temat od wtorku międzynarodowa Konferencja Ekspertów zwołana przez Niemcy, przewodniczące G7, oraz Unię. Jej celem jest ustalenie priorytetów i potrzeb przyszłej odbudowy Ukrainy. Jak zapewnia niemiecki rząd, nie należy się spodziewać deklaracji dotyczących wkładów finansowych w odbudowę ani mechanizmów finansowania. Na to jeszcze za wcześnie i sprawa ta będzie przedmiotem przyszłych konferencji.

Na razie nie ma żadnych szacunków kosztów odbudowy. Oceny Banku Światowego, Komisji UE oraz rządu w Kijowie z września wydają się nieaktualne w obliczu niedawnych zniszczeń infrastruktury wrażliwej Ukrainy przez rosyjskie rakiety. Wtedy mowa była o 349 mld dol.

Niemcy angażują się w sprawę odbudowy Ukrainy nie tylko z racji przewodnictwa w G7. Szczególne zainteresowanie prezentuje niemiecki przemysł, który ma już gotowe rozwiązania. Były omawiane na poniedziałkowym 5. Niemiecko-Ukraińskim Forum Gospodarczym. Otwierając je, kanclerz Olaf Scholz zapewniał, że Niemcy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, zarówno w czasie wojny, jak i w odbudowie.

Na tę okazję niemiecki przemysł przygotował 20-stronicowy plan „Rebuild Ukraine”. Jest dziełem Komisji Wschodniej Niemieckiego Przemysłu, potężnej organizacji lobbystycznej zaangażowanej w ostatnich dekadach we wspieranie rozwoju kontaktów handlowych z Rosją, w tym gazociągów Nord Stream.

– Odbudowa Ukrainy to dla niemieckiego przemysłu szansa w sytuacji, gdy nie ma mowy o współpracy gospodarczej z Rosją i to na długo – mówi „Rzeczpospolitej” Hubertus Bardt z Instytutu Niemieckiej Gospodarki. Jego zdaniem niemieckie firmy zainteresowane są zwłaszcza odbudową sektora energetycznego.

Wydaje się, że zarówno USA, jak wielu państwom UE zależy na tym, aby to Niemcy przejęli wiodącą rolę w restauracji Ukrainy i co za tym idzie, polityczną odpowiedzialność Kai-Olaf Lang

Propozycje zawarte w „Rebuild Ukraine” sprowadzają się do utworzenia Rady Koordynacyjnej złożonej z przedstawicieli uczestniczących w odbudowie Ukrainy państw UE oraz samej Brukseli. Każde państwo miałoby też bezpośredni nadzór nad realizowanymi przy jego udziale projektami. Stowarzyszenia przemysłowe, jak i wielkie firmy miałyby utworzyć Business Advisory Council, będącą organem doradczym Rady Koordynacyjnej. Do lata przyszłego roku miałaby się odbyć w Berlinie konferencja z udziałem przedstawicieli prywatnego przemysłu zaangażowanego w odbudowę, podobnie jak to miało miejsce w Lugano w lipcu.

Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu niemiecki projekt zostanie inkorporowany w międzynarodowy projekt pomocy na wzór planu Marshalla. – Wydaje się, że zarówno USA, jak wielu państwom UE zależy na tym, aby to Niemcy przejęli wiodącą rolę w restauracji Ukrainy i co za tym idzie, polityczną odpowiedzialność – mówi „Rzeczpospolitej” Kai-Olaf Lang z berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Podkreśla, że okazywanie wsparcia finansowego i gospodarczego jest mocną stroną Niemiec w polityce międzynarodowej w odróżnieniu od pomocy militarnej. Jak wynika z analizy kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, wartość niemieckiej pomocy dla Ukrainy wyniosła do początku tego miesiąca 3,4 mld euro (w tym 1,2 mld zrealizowanej i zadeklarowanej pomocy militarnej). Zajmują trzecie miejsce po USA – 52,3 mld (27,6 mld to pomoc wojskowa) i Wielkiej Brytanii – 6,6 mld (3,7 mld pomocy militarnej). Pomoc Polski wyniosła 2,8 mld, z czego 1,8 mld to wartość dostaw sprzętu wojskowego.