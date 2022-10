Wybuch poważnie uszkodził most drogowy i kolejowy łączący anektowany Krym z Rosją kontynentalną, co Ukraina świętowała, ale nie przyznała się do odpowiedzialności - podkreśla CNN.

Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu stwierdził, że wybuch na Moście Kerczeńskim ma dla Ukrainy ważną wartość - symboliczną, moralną i militarno-taktyczną, ponieważ utrudnia rosyjskie wysiłki wojenne na Ukrainie poprzez odcięcie jej militarnego łańcucha dostaw przez Krym.

- Bez względu na powód wybuchu, jest to jednak zwycięstwo ukraińskich sił zbrojnych - powiedział Reinsalu.