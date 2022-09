Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 217 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W RB ONZ prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja nie powinna mieć prawa do posiadania broni atomowej.

Francuska misja ONZ, która we wrześniu przewodniczy 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa, zapowiedziała, że ​​spotkanie będzie dotyczyć rurociągów Nord Stream, na budowę których Rosja i europejscy partnerzy wydali miliardy dolarów.

Do uszkodzenia gazociągów, biegnących z Rosji do Niemiec, m.in. w pobliżu Bornholmu, doszło w poniedziałek,



Wywiady Danii i Szwecji twierdzą, że uszkodzenie gazociągów nastąpiło w wyniku nieprzypadkowej eksplozji. O udostępnienie ustaleń do obydwu krajów zwróciła się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

NATO i Unia Europejska ostrzegły przed potrzebą ochrony krytycznej infrastruktury przed tym, co nazwali „sabotażem”, chociaż nie wskazano państwa, które miałoby za ten sabotaż odpowiadać.



Rosja, która ograniczyła dostawy gazu do Europy po tym, jak Zachód nałożył sankcje za inwazję Moskwy na Ukrainę, również stwierdziła, że ​​sabotaż jest możliwy, a oskarżenia niektórych o popełnienie przez nią szkód uznała za „głupie”.

Rosja wszczęła śledztwo w sprawie aktu międzynarodowego terroryzmu

Według Prokuratury Generalnej Rosji do 26 września na terenie wyspy Bornholm podjęto celowe działania mające na celu uszkodzenie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 ułożonych wzdłuż dna Bałtyku .

Gazociągi te dostarczały gaz ziemny do krajów Unii Europejskiej zarówno do użytku przemysłowego, jak i do ogrzewania mieszkań. „W wyniku tych działań gospodarce Federacji Rosyjskiej wyrządzono znaczne szkody” – poinformowała Prokuratura Generalna, cytowana przez TASS.