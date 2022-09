Rząd Norwegii podjął dziś decyzję o zwiększeniu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w odniesieniu do infrastruktury gazowej i naftowej, instalacji lądowych i morskich na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – poinformowało norweskie ministerstwo ropy i gazu. To reakcja na wybuchy oraz wycieki na rosyjskiej infrastruktura przesyłowej z Rosji do Niemiec.