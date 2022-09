Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 216 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje ukraińskim żołnierzom za heroiczną obronę w Donbasie.

Prawie 66 000 obywateli Rosji wjechało do Unii Europejskiej w ciągu ostatniego tygodnia (od 19 do 25 września), co stanowi ponad 30 proc. wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem, podała we wtorek Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Wzrost ten nastąpił po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina częściowej mobilizacji obywateli Rosji, co wywołało protesty i długie kolejki Rosjan starających się uciec z kraju.

W ciągu ostatniego tygodnia większość Rosjan wjechała do UE przez fińskie i estońskie przejścia graniczne, poinformował Frontex.

Większość z nich posiada zezwolenia na pobyt lub wizy do państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z Schengen, inni mają podwójne obywatelstwo.

Frontex ocenia, że „nielegalne przekraczanie granicy prawdopodobnie wzrośnie, jeśli Federacja Rosyjska zdecyduje się zamknąć granicę dla potencjalnych poborowych”