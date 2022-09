Z danych Straży Granicznej dla „Rzeczpospolitej” wynika, że w środę, w dniu ogłoszenia przez Władimira Putina przymusowego poboru rezerwistów, wjechało do naszego kraju w sumie 348 Rosjan, najwięcej drogą lądową i przez przejścia z obwodem kaliningradzkim. W czwartek na tych przejściach odprawiono 133 Rosjan.

To głównie osoby z tzw. kartami pobytu. Prowadzą u nas firmy, mają nieruchomości czy rodzinę.

Polska od czasu ataku na Ukrainę zaostrzyła dodatkowo politykę wizową wobec obywateli Federacji Rosyjskiej. Przestała wydawać wizy turystyczne, od poniedziałku nie wpuszcza już sportowców i ludzi kultury. Jednak zdaniem posła Koalicji Polskiej Marka Biernackiego, byłego szefa MSWiA, fala uchodźców z Rosji może dopiero nadejść.

– Punktem zwrotnym może być moment, gdy powołani rezerwiści będą z frontu wracać w czarnych workach – mówi poseł.

Tymczasem przejścia graniczne z krajami sąsiadującymi z Rosją zostały zakorkowane tysiącami samochodów z ludźmi usiłującymi uciec przed mobilizacją. Do końca miesiąca nie ma biletów lotniczych do krajów niewymagających wiz. Największe kolejki na razie są na granicy z Finlandią, ale wydłużają się też na najbardziej oddalonych przejściach z Kazachstanem, a nawet Mongolią (koło Kiachty).

Paniczne nastroje wywołuje i to, że mimo zapewnień ministra obrony Siergieja Szojgu o wyłączeniu pewnych grup z mobilizacji teraz powołują wszystkich. „W Ułan Ude żandarmeria zabrała studentów wprost z wykładów” – informują z buriackiej stolicy.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak wielka jest fala uciekinierów. Do Finlandii pierwszej doby po ogłoszeniu mobilizacji wjechało ok. 5 tys. rosyjskich samochodów, o jedną trzecią więcej niż poprzedniej doby. Od początku wojny z Rosji mogło już wyemigrować nawet 1,2 mln osób. Mogą wyjechać do czterech krajów bez paszportu (Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgizja) oraz do 31 bez wiz (w tym do Serbii i Czarnogóry).

Część sąsiadów Rosji nie chce wpuszczać do siebie tysięcy ludzi w wieku poborowym, obawiając się prowokacji ze strony Kremla, również zbrojnych. Estonia i Łotwa już zapowiedziały, że nie pozwolą wjechać uciekającym przed poborem, Gruzja zaostrzyła kontrole graniczne.

Polska również nie zamierza otworzyć granic przed dezerterami. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch w Polsat News zapowiedział, że nie będzie żadnych ulg, jeżeli chodzi o Rosjan.