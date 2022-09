Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 196 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski był pierwszym zagranicznym przywódcą, który odbył rozmowę telefoniczną z nowo wybraną brytyjską premier, Liz Truss.

Szwajcarska Rada Federalna poinformowała w środowym oświadczeniu, że rząd postanowił skupić się na polityce bezpieczeństwa i obrony kraju „bardziej konsekwentnie niż wcześniej w kierunku współpracy międzynarodowej”.

Reklama

"Wojna w Ukrainie pokazała rosnące zagrożenie w postaci dezinformacji, cyberataków, tajnych operacji i konfliktów zbrojnych" - stwierdziła rada. „Wojna stworzyła również nową dynamikę we współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony”.

Szwajcaria będzie dążyć do zwiększenia udziału we wspólnych ćwiczeniach z NATO i dołączenia do unijnych zespołów szybkiego rozmieszczania do operacji ratowniczych i ewakuacyjnych.

Szwajcarska Rada Federalna poinformowała również, że zdecydowała się zmodernizować swoje siły zbrojne poprzez „realizację lekcji wyciągniętych z” wojny na Ukrainie.