Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 196 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski był pierwszym zagranicznym przywódcą, który odbył rozmowę telefoniczną z nowo wybraną brytyjską premier, Liz Truss.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej we wtorek wezwała do wstrzymania ostrzału rejonu największej elektrowni atomowej w Europie i do natychmiastowego stworzenia strefy bezpieczeństwa wokół elektrowni.

Ukraina oskarża Rosję o ostrzał rejonu elektrowni, znajdującej się na terenach okupowanych przez Rosję od marca, w ramach prowokacji i "terroryzmu nuklearnego". Rosja twierdzi, że teren Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej ostrzeliwują Ukraińcy.

W Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nadal pracują Ukraińcy i jest ona podłączona do ukraińskiej sieci energetycznej. W ostatnich tygodniach kilka razy uszkadzana była jednak - w wyniku ostrzału - linia wysokiego napięcia łącząca elektrownię z ukraińską siecią.

Rzeczniczka MSZ Rosji oskarża Ukrainę, że ta prowadzi ostrzał Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej we współpracy z USA i Zachodem



Siergiej Ławrow, w rozmowie z agencją Interfax powiedział, że Moskwa domaga się dodatkowych informacji na temat ustaleń MAEA. Rosja wysłała do agencji żądanie udzielenia jej dodatkowych informacji.



- Potrzeba dodatkowych wyjaśnień, ze względu na pewne kwestie w raporcie. Nie powiem o nich teraz, ale domagamy się doprecyzowania od dyrektora generalnego MAEA (Rafael Grossi, był częścią delegacji wizytującej Zaporoską Elektrownię Jądrową) - powiedział szef MSZ Rosji.



Z kolei rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa, oskarżyła wprost Zachód o wywieranie nacisku na misję MAEA wizytującą elektrownię.



RIA Novosti cytuje Zacharową, która podkreśla, że Rosja dostarczyła inspektorom "pełne dane na temat źródła ostrzału" i - w związku z tym - Moskwa chce wiedzieć, dlaczego Agencja nie wskazuje Ukrainy jako winnej prowadzenia ostrzału elektrowni.



Zacharowa stwierdziła też, że Ukraina koordynuje ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową z USA i innymi krajami Zachodu.



Ukraina zaprzecza, jakoby prowadziła ostrzał elektrowni i oskarża Rosję o to, że ta umieszcza na terenie elektrowni ciężki sprzęt wojskowy, czemu Rosja z kolei zaprzecza.