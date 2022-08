Zadanie wyznaczone przez Brukselę dla Tuska to nie tylko obalenie przez niego istniejącego w Polsce rządu i wprowadzenie naszego kraju na kurs do strefy euro. Po zrealizowaniu tych zadań Tusk ma wrócić do Brukseli – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.