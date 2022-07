Pentagon w czerwcu formalnie zaakceptował plan, by ranni ukraińscy żołnierze byli leczeni w szpitalu wojskowym USA, w Niemczech - poinformował we wtorek pragnący zachować anonimowość przedstawiciel Departamentu Obrony USA.

Landstuhl Regional Medical Center

Foto: Photo Courtesy of the Landstuhl Regional Medical Center, Public domain, via Wikimedia Commons