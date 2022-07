Sondaż na zlecenie administracji Putina przeprowadziło VTsIOM - Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Nie zostało upublicznione. Do wyników sondażu dotarł niezależny rosyjski portal Meduza.

Respondentom zadano pytanie: „Niektórzy twierdzą, że walki na Ukrainie należy jak najszybciej przerwać. Inni uważają, że walk nie należy teraz przerywać. Który punkt widzenia jest Ci bliższy - pierwszy czy drugi".

Liczba respondentów nie jest znana.

Według dokumentów, do których dotarła Meduza, 30 proc. uczestników sondażu uważa, że ​​„działania wojenne na Ukrainie” należy „jak najszybciej zatrzymać”. Kolejne 13 proc. miało trudności z udzieleniem odpowiedzi; 57 proc. respondentów uważa, że ​​wojna powinna być kontynuowana.

W grupie wiekowej 18-24 lata 56 proc. opowiada się za zakończeniem wojny, a tylko 19 proc. za jej kontynuacją. Wśród Rosjan w wieku 25-34 lat 43 proc. popiera zakończenie wojny, 41 proc. chce kontynuacji działań wojennych. Generalnie im starsi respondenci, tym bardziej popierają wojnę. Na przykład wśród respondentów powyżej 60 roku życia 72 proc. opowiedziało się za kontynuowaniem inwazji.

W Moskwie i Sankt Petersburgu około 40 proc. respondentów chce zaprzestania działań wojennych, a 48 proc. opowiada się za ich kontynuacją. Przede wszystkim (62 proc.) Większość zwolenników kontynuacji walk (62 proc.) to mieszkańcy innych ponadmilionowych miast Rosji.

VTsIOM nie publikuje tych danych w sposób otwarty. Na stronie internetowej centrum można znaleźć jedynie wyniki czerwcowego sondażu o tym, czy Rosjanie popierają „operację specjalną”. Według tego sondażu 72 proc. respondentów „raczej popiera” wojnę, 17 proc. „raczej nie popiera” wojny, a 11 proc. ma trudności z odpowiedzią na pytanie.

Portal Meduza podkreśla jednak, że publikowane sondaże sa niewiarygodne. Putin jest zaniepokojony swoją oceną, więc Kreml od dawna nauczył się „prawidłowo” przeprowadzać sondaże

Socjolog Grigorij Judin w rozmowie z Meduzą nazwał wyniki zamkniętego sondażu VTsIOM „przewidywalnymi”. Zwraca uwagę, że różne sondaże wskazują, że „operację specjalną” aktywniej wspierają starsi Rosjanie – a także wielu mieszkańców dużych miast, w których jest duży odsetek pracowników urzędów państwowych.

- To wojna starych ludzi i urzędników bezpieczeństwa, którzy chcą zamknąć kraj w przeszłości – komentuje Judin.

Badacz jest przy tym przekonany, że opowiadanie się młodych ludzi za zakończeniem działań wojennych nie zaowocuje masowymi protestami – przynajmniej w najbliższej przyszłości. Z kolei źródło Meduzy zbliżone do administracji Putina zauważyło, że nawet jeśli takie działania się rozpoczną, „na razie do prewencji wystarczy im policja”.

Według tego źródła żadne wyniki zamkniętych sondaży nie mogą doprowadzić do końca wojny: - Prezydent chce walczyć, a to on rządzi.