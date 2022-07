W sobotnim raporcie brytyjska armia poinformowała, że duża liczba nowych jednostek piechoty wykorzystuje transportery opancerzone MT-LB.

Reklama

"Obie strony używały wcześniej MT-LB jako pojazdów wsparcia, ale Rosja od dawna uważała je za nieprzydatne do większości zadań piechoty na linii frontu. Zostały opracowane w latach 50. jako ciągniki do holowania artylerii, mają bardzo ograniczony pancerz, a do ochrony mają jedynie lekki karabin maszynowy - przekazał brytyjski wywiad.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA wyślą na Ukrainę kolejne HIMARS-y. Rosja krytykuje decyzję Waszyngtonu Ambasada Rosji w USA zareagowała na wiadomość o nowym pakiecie pomocowym dla Ukrainy o wartości 400 mln dolarów, który obejmuje dostawy kolejnych czterech systemów rakietowych HIMARS.

W lutym Rosjanie wykorzystywali podczas ofensywy na Ukrainę nowocześniejsze BMP-2.

Brytyjczycy przypomnieli wypowiedź prezydenta Władimira Putina, który stwierdził w czwartek, że Rosjanie jeszcze nie rozpoczęli poważnych działań na Ukrainie. Ich zdaniem tworzone wsparcie jest wyposażone w przestarzały lub nieodpowiedni sprzęt.