Duma udziela pierwszej zgody na wprowadzenie w Rosji gospodarki wojennej

Członkowie rosyjskiej wyrazili we wtorek wstępną zgodę na dwa projekty ustaw, które upoważnią rząd do zobowiązania przedsiębiorstw do dostarczania wojsku towarów, a ich pracowników do pracy w nadgodzinach w celu wsparcia inwazji Rosji na Ukrainę.