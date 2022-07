Bliski współpracownik prezydenta Władimira Putina powiedział, że prowadzona "operacja specjalna zakończy się, gdy (Ukraińcy - red.) przestaną ostrzeliwać rosyjskie miasta i wsie".

- Oni sami prowadzą wszystko tak, że nasze wojska nie zatrzymują się na granicy Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej - powiedział Wołodin.

- Ataki dokonywane są z terytorium obwodu charkowskiego i innych regionów - dodał.

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putina pogratulował swojej armii przejęcia kontroli nad Lisiczańskiem.

Zdaniem amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War żołnierze, którzy brali udział w ofensywie, mają teraz odzyskać siły bojowe przed kolejnymi zadaniami.

