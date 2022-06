Od soboty obowiązuje zakaz tranzytu towarów z Rosji do obwodu kaliningradzkiego przez terytorium Litwy.

Dotyczy to towarów objętych sankcjami, co oznacza, że zakaz przewozu obejmuje 40-50 proc. towarów, które koleją były przewożone z Rosji do Kaliningradu. Były to m.in. wyroby stalowe, materiały budowlane czy cement, węgiel i zaawansowana technologia.



Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow uważa, że wprowadzając ten zakaz Litwa złamała przepisy, które znalazły się w jej dokumentach akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz umów, do których dołączyła zarówno zarówno Wspólnota europejska, jak i Federacja Rosyjska.



- Te działania są nielegalne i mogą mieć daleko idące konsekwencje dla Litwy i Unii Europejskiej - powiedział Alichanow.



Administracja obwodu kaliningradzkiego zapowiada działania odwetowe.



- Jeśli te nielegalne ograniczenia w transporcie towarów z obwodu kaliningradzkiego nie zostaną zniesione przez naszych europejskich sąsiadów, zasugerujemy władzom federalnym podjęcie odpowiednich działań odwetowych – powiedział gubernator.

Zachęcając obywateli, by wpadali w panikę podczas zakupów, Alichanow powiedział, że dwa statki przewożą już towary między Kaliningradem a Petersburgiem, a siedem kolejnych będzie w służbie do końca roku.