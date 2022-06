Kontynuując problematykę kredytów walutowych, mając na względzie potencjalne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia, należy odnieść się również do przedawnienia roszczeń. Co do zasady z art. 405 k.c. wynikają cztery ogólne przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (tzw. roszczenia kondykcyjnego):