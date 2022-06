Nic tak nie doskwiera społeczeństwom, jak pogarszająca się sytuacja gospodarcza. To wtedy dochodzi do protestów i buntów. Przerabialiśmy to w PRL-u, przerabiali to Francuzi przy okazji protestów żółtych kamizelek, rosnące ceny dały też początek arabskiej wiośnie. Czy w sytuacji dwucyfrowej inflacji, rosnących rat kredytów, niepewności dotyczącej przyszłości jest w Polsce potencjał do społecznego buntu? Kto miałby się zbuntować – młodzi, klasa średnia, emeryci? Przeciw komu? O tym z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem, szefem działu ekonomicznego w „Rzeczpospolitej”, rozmawia Hubert Salik.