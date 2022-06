Scholz zapowiedział podczas debaty w Bundestagu dostarczenie Ukrainie m.in. systemów rakietowych MARS oraz właśnie systemu obrony powietrznej Iris-T.

Zaznaczył, że jest to najnowocześniejszy system obrony powietrznej, jaki mają Niemcy. - W ten sposób dajemy Ukrainie możliwość ochrony całego miasta przed rosyjskimi nalotami – powiedział kanclerz.

Entuzjazm po tych zapowiedziach studzi dziennik "Die Welt", który cytuje minister spraw zagranicznychAnnalenę Baerbock. Twierdzi ona, że dostawa systemu potrwa kilka miesięcy.

System obrony powietrznej, produkowany przez Diehl Armaments. został wyprodukowany dla innego kraju, ale na wniosek rządu federalnego jego dostawy zostaną przekierowane na Ukrainę, a proces ten zajmie trochę czasu.

Iris-T to naziemny system przeciwlotniczy, który został już dostarczony do Egiptu. Bundeswehra nie posiada tego systemu, ale wykorzystuje kierowane pociski rakietowe Iris-T, które wystrzeliwane są z samolotów Tornado lub Eurofighter i same szukają celu za pomocą podczerwieni i radaru.

Baerbock przypomniała, że Ukraina poprosiła o wysłanie najnowocześniejszych systemów. - To jest dokładnie to, co teraz robimy - powiedziała minister.