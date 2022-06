Miliony ludzi, zwłaszcza w najbiedniejszych krajach świata, są uzależnieni od pszenicy z Ukrainy - powiedział papież w czasie audiencji generalnej do zebranych na Placu Św. Piotra wiernych. Franciszek wezwał do zniesienia blokady Morza Czarnego i Azowskiego, która jest prowadzona przez rosyjskie okręty.



- Blokowanie eksportu zboża z Ukrainy jest bardzo niepokojące, ponieważ życie milionów ludzi zależy od niego, zwłaszcza w biedniejszych państwach - powiedział papież.



- Z głębi serca wzywam, by uczynić każdy możliwy wysiłek, aby rozwiązać ten problem, zagwarantować powszechne prawo do bycia nakarmionym. Proszę! Nie wykorzystujcie pszenicy, podstawowego produktu żywnościowego, jako broni na wojnie - apelował papież, co wywołało entuzjazm zebranych na Placu Św. Piotra Wiernych.

Papież, który unika bezpośredniej krytyki Rosji jako odpowiedzialnej za wojnę na Ukrainie, po raz pierwszy mówił o kryzysie żywnościowym, jaki wojna ta wywołuje.



Ukraina podkreśla, że jest gotowa do eksportu milionów ton zboża drogą lądową, koleją i spławiać je rzekami, ale - jak podkreślają władze w Kijowie - to nie pozwoli na transport tak dużych ilości zboża, jakie mogłyby być realizowane drogą morską, po odblokowaniu Morza Czarnego i Azowskiego.

8 czerwca z wizytą w Turcji przebywać będzie szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, który będzie rozmawiał z szefem MSZ Turcji, Mevlutem Cavusoglu, o stworzeniu korytarza humanitarnego dla zboża z Ukrainy.