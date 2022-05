Melitopol to drugie największe miasto obwodu zaporoskiego.

Stolica obwodu, Zaporoże i znaczna część terenu obwodu, znajduje się wciąż pod kontrolą sił ukraińskich.

- Najtrudniejszą kwestią jest dziś bezpieczeństwo, ponieważ w mieście Melitopol ludzie są uprowadzani regularnie i codziennie. W czasie całej okupacji, w ciągu trzech miesięcy, ponad 500 osób zostało uprowadzonych: niektórzy byli przetrzymywani przez trzy dni, a niektórzy nawet przez ponad miesiąc - powiedział mer, cytowany przez agencję Ukrinform.

Fedorow twierdził też, że 16-letnie dziecko, było przetrzymywane przez Rosjan jako zakładnik w Melitopolu, przez ponad 50 dni.



W mieście mają też narastać problemy humanitarne, w szczególności ze względu na to, że mieszkańcom tymczasowo okupowanych terytoriów kończą się pieniądze, a towary sprowadzane do obwodu zaporoskiego z okupowanego przez Rosjan Krymu są od trzech do czterech razy droższe niż te same towary z Ukrainy.

W poniedziałek rano przed ratuszem w Melitopolu doszło do eksplozji, w wyniku której ranne zostały dwie osoby. Eksplodować miał zaparkowany przed ratuszem samochód, a przedstawiciel kolaboracyjnych władz przekonuje, że za eksplozją stały ukraińskie grupy sabotażystów.