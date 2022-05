Słupscy sędziowie wezwali prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzeja Michałowicza do zaprzeczenia medialnym doniesieniom na temat jego związków z grupą „kasta”, obwinianą o udział w aferze hejterskiej. W przypadku potwierdzenia się tych doniesień, wezwali go do rezygnacji ze stanowiska prezesa.