Ukraińska prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko żołnierzowi 4. Dywizji Pancernej, sierżantowi Wadimowi Sziszimarinowi.

21-letni sierżant Sziszimarin miał zabić nieuzbrojonego mieszkańca wsi Czupachiwka, w obwodzie sumskim, 28 lutego 2022 roku.

"Zanim do tego doszło kolumna, w skład której wchodził sierżant Sziszimarin, została rozbita przez nasze Siły Zbrojne. Uciekając, on i czterech innych żołnierzy ostrzelali prywatny samochód i zarekwirowali go. Jadąc kradzionym samochodem, z przebitymi oponami, wjechali do wioski. Jeden z żołnierzy kazał sierżantowi zabić cywila, tak aby ten nie doniósł o obecności Rosjan ukraińskim żołnierzom" - informuje ukraińska prokuratura generalna.



Sziszimarin znajduje się obecnie w ukraińskim areszcie.

Rosyjskiemu sierżantowi grozi od 10 do 15 lat więzienia lub dożywocie



- Prokuratura i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zebrały wystarczająco wiele dowodów na jego udział w złamanie praw i zwyczajów wojny oraz popełnienie morderstwa z premedytacją, za co grozi mu od 10 do 15 lat więzienia lub dożywocie - informuje prokurator generalna Ukrainy, Iryna Wenediktowa.