Kołbasna miała zostać ostrzelana w środę, ok. 8:45 rano. W rejonie tym znajdują się magazyny z bronią i amunicją rosyjskich żołnierzy, stacjonujących w Naddniestrzu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych separatystycznej, samozwańczej Republiki Naddniestrza informuje też o pojawieniu się w nocy z wtorku na środę dronów nad wioską Kołbasna. Drony miały wlecieć nad Naddniestrze z terytorium Ukrainy.



Następnie, o 8:45, miało dojść do ostrzału wioski z terytorium Ukrainy.



Na razie nie ma informacji o ofiarach - głosi komunikat resortu spraw wewnętrznych Naddniestrza.



"W wiosce panuje spokój. Padło kilka strzałów z broni maszynowej z terytorium Ukrainy" - głosi komunikat Wspólnej Komisji Kontrolnej, organu nadzorującego obecności sił mołdawskich, rosyjskich i naddniestrzańskich obecnych w Naddniestrzu w charakterze sił pokojowych.

Wcześniej o strzałach w pobliżu rosyjskich magazynów w Naddniestrzu informowały lokalne media.



To kolejny incydent, do jakiego doszło w ostatnim casie w Naddniestrzu.



W poniedziałek doszło do eksplozji w obrębie budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa separatystycznej republiki. Według doniesień budynek miał zostać ostrzelany z ręcznego granatnika. W wyniku ostrzału nikt nie został ranny.

Rosyjska agencja informacyjna Interfax podaje we wtorek, powołując się na informacje ze źródeł we władzach separatystycznej, nieuznawanej przez społeczność międzynarodową republiki, że poniedziałkowy ostrzał budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Naddniestrza był przeprowadzony przez osoby, które wjechały do Naddniestrza z terytorium Ukrainy. Po ataku trzy niezidentyfikowane osoby miały powrócić na terytorium Ukrainy.

Z kolei we wtorek nad ranem doszło do dwóch eksplozji w rejonie ośrodka radiowo-telewizyjnego, w wyniku których uszkodzone zostały dwa najwyższe maszty nadawcze, odpowiedzialne za przesyłanie sygnału rosyjskich stacji radiowych.

W związku z incydentami w Naddniestrzu wprowadzono "czerwony poziom" zagrożenia terrorystycznego na 15 dni. Odwołano też zaplanowaną na 9 maja Paradę Zwycięstwa.